Padi Kaushik Reddy : డైలామాలో కౌశిక్ రెడ్డి... అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారా...?

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తానొకటి తలిస్తే దైవమొకటి తలచినట్లు... పాడి కౌశిక్ రెడ్డి విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతోంది. అన్నీ అనుకూలిస్తే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగానో,టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగానో కౌశిక్ రెడ్డి హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక బరిలో ఉండేవాడు. కానీ పరిస్థితులు తలకిందులయ్యాయి. ఒక్క ఫోన్ కాల్ లీక్ ఆయన్ను ఎటూ కాకుండా చేసింది. అటు కాంగ్రెస్‌కు దూరమై... ఇటు టీఆర్ఎస్ టికెట్ వస్తుందో లేదో తెలియక కౌశిక్ రెడ్డి డైలామాలో పడ్డారు. ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ టికెట్ దక్కకపోతే కౌశిక్ రెడ్డి ఏం చేయబోతున్నారు... అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారా...

English summary

Padi Kaushik Reddy future plan-There is an interesting specualtions about Kaushik Reddy's political future after he quits congress party.If TRS will not give him Huzurabad ticket,what he will decides about his future.