కొంగు చాచి అడుగుతున్నా.. మునుగోడు ప్రచారంలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న పాల్వాయి స్రవంతి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పొలిటికల్ హీట్ ను పెంచుతుంది. మునుగోడు ఉపఎన్నిక కీలక ఘట్టమైన నామినేషన్ల పర్వం ముగిసింది. దీంతో ఎన్నికల బరిలో ఉన్న అభ్యర్థులు ప్రచార పర్వంలో దూకుడు పెంచనున్నారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలను అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవడంతో మునుగోడులో విజయం కోసం బీజేపీ, కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్ పార్టీలు పోటీ పడుతున్నాయి.

English summary

Congress party candidate Palvai Sravanthi is emotional in the munugode by polls. Remembering her father, she got emotional and asked to support the female candidate from munugode.