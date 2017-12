పవన్ కళ్యాణ్.. సలహాలు కావాలంటే అడుగు, నేనిస్తా: మహేష్ కత్తి

Telangana

Ramesh Babu

ప్రతిదానికీ 'చంద్రబాబు కి తెలియకపోవచ్చు' అంటావేంటయ్యా బాబూ... ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాడా లేక అంత పనికిమాలినవాడు అని నీ అభిప్రాయమా!? లేక ఎలా వెనకేసుకు రావాలో నీకు అర్థం కావడం లేదా! Get some good advisors, consultants and language trainers. Do you want me to suggest some, I will.

English summary

Cine Critic Mahesh Katti is continuing his tweets on Janasena Chief Pawan Kalyan. In his recent tweets he mentioned that Janasena is not at all a political party according to the rules. Not only that he commented that in Janasena.. there is no janam and sena.