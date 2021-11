సైనికుల పట్ల చేసిన వ్యాఖ్యలకు పీఎం రిప్లై ఉంటుంది.!కేసీఆర్ సిద్దంగా ఉండాలన్న పొంగులేటి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు దేశ సరిహద్దులో పహారా కాస్తూ దేశాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న సైనికుల గురించి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను కేంద్రం తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. చంద్రశేఖర్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల కేంద్రంలో లోతైన చర్చ జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. దేశ సమగ్రతకు, అంతర్గత భద్రత గురించి, అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన సార్వభౌమాదికారం గురించి అసందర్బంగా, చులకనగా చంద్రశేఖర్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమాధానం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని బీజేపి సీనియర్ నేత పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి స్పష్టం చేసారు.

English summary

BJP senior leader Pongluleti Sudhakar Reddy has made it clear that Prime Minister Narendra Modi will definitely respond to the remarks made by CM Chandrasekhar Rao towards the soldiers.