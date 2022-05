చనిపోయి కూడా ఎందరో జీవితాలలో వెలుగులు నింపిన పోలీస్ కానిస్టేబుళ్ళు.. హ్యాట్సాఫ్ పోలీస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖలో పనిచేసిన కానిస్టేబుల్స్ వారి మరణానంతరం కూడా ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు. తాజాగా చోటు చేసుకున్న రెండు రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు పోలీసుల సేవానిరతికి అద్దం పడుతున్నాయి. నల్గొండ జిల్లా నాగార్జునసాగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో విజయ్ కుమార్ అనే కానిస్టేబుల్ కు రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలో బ్రెయిన్ డెడ్ అయింది. దీంతో అతని అవయవాలను కుటుంబ సభ్యులు దానం చేశారు. ఇక వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో పనిచేస్తున్న సెల్వం సతీష్ అనే కానిస్టేబుల్ కూడా రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలో గాయపడి మరణించగా అతని అవయవాలను కూడా కుటుంబ సభ్యులు వేరే వారి జీవితంలో వెలుగు నింపడానికి దానం చేశారు.

English summary

Police constables who lit up the lives of many even after their death. Vijay Kumar, a constable at Nagarjunasagar police station, Selvam Satish, a constable working at Warangal Police Commissionerate, family members donated their organs to brighten their lives.