హుజూరాబాద్ లో పొలిటికల్ హీట్ ... కేసీఆర్ ఎత్తులు, ఈటల పైఎత్తులు .. ఇంట్రెస్టింగ్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ రాజీనామా చేయడంతో పాటుగా, బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడంతో హుజురాబాద్ లో రసవత్తర రాజకీయం చోటుచేసుకుంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈటల రాజేందర్ వర్సెస్ కేసీఆర్ అన్నట్లుగా పోరు సాగుతున్న వేళ టిఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యూహాలకు పదును పెట్టింది. ఈటల రాజేందర్ కూడా ప్రతివ్యూహాలతో హుజురాబాద్ బరిలోకి దిగుతున్నారు.

English summary

TRS has sharpened its tactics during the ongoing battle between Eatala Rajender and KCR. Eatala Rajender is also entering the Huzurabad ring with counter-tactics by bringing movement leaders into the field.