వ్యక్తిగత విమర్శలతో రాజకీయ విలువలు మంటగలుస్తాయి.! ఏపి పరిణామాలపై టీ టీడిపి ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : శుక్రవారం ఏపీ శాసనసభలో చోటు చేసకున్న పరిణామాలను తన సుధీర్గ రాజకీయ చరిత్రలో ఎప్పుడూ చూడలేదని టీటీడీపీ అధ్యక్షుడు బక్కని నర్సింహులు పేర్కొన్నారు. ప్రజోపయోగమైన చట్టాలు శాసనసభలో రూపకల్పన చేస్తారని, కానీ వ్యక్తిగత దూషణలు సభలో చోటు చేసుకోవడం సరైన చర్య కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. శుక్రవారం ఏపీ అసెంబ్లీ లో జరిగిన సంఘటనలను టీటీడీపీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని బక్కని తెలిపారు. అత్యధిక కాలం సీఎంగా సేవలు అందించింది చంద్రబాబు నాయుడుపైన, ఇంటి పనులకే పరిమితమైన ఒక ఇల్లాలుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు సరైనవి కాదని మండిపడ్డారు బక్కని నర్సింహులు.

English summary

TTDP president Bakkani Narsimhalu said he had never seen the developments in the AP legislature on Friday in his long political history.