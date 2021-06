Telangana

oi-Kannaiah

మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్‌ "మా" ఎన్నికలు రక్తికడుతున్నాయి. శుక్రవారం రోజున ప్రకాష్ రాజ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి లోకల్ - నాన్‌లోకల్ అంశం గురించి స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలో శనివారం రోజున మా అధ్యక్షుడు నరేష్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న వారు ఎవరైనా సరే పోటీ చేయొచ్చని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు తామెప్పుడు లోకల్-నాన్ లోకల్ ఇష్యూను తీసుకురాలేదని చెప్పారు. ప్రకాష్ రాజ్ మంచి నటుడు కావడమే కాదు తనకు మంచి మిత్రుడని చెప్పుకొచ్చిన నరేష్... తాను ఎన్నికల గురించి మూడు నెలల క్రితమే తనతో చెప్పినట్లు గుర్తు చేశారు. అయితే ఎన్నికల నిర్వహణకు సెప్టెంబర్ వరకు గడువు ఉందని తాను చెప్పినట్లు నరేష్ వెల్లడించారు.

English summary

They never brought the local and non local issue when it came to MAA elections said the current president Naresh.