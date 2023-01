కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావసభలో కనిపించని ప్రకాష్ రాజ్, కుమారస్వామి.. ఆసక్తికర చర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అత్యంత అట్టహాసంగా నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభలో మూడు రాష్ట్రాలు ముఖ్యమంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంతమాన్, కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ సీఎం కేసీఆర్ తో పాటు టిఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభలో పాల్గొని కేంద్రంలోని బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ కూడా పాల్గొని వచ్చే ఎన్నికలలో బిజెపిని తరిమికొట్టాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఖమ్మం బీఆర్ఎస్ సభలో జెడిఎస్ నేత కుమారస్వామి, అలాగే కెసిఆర్ కు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉంటున్న ప్రకాష్ రాజ్ కనిపించలేదు. ప్రస్తుతం ఇదే విషయం రాజకీయ వర్గాలలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది.

English summary

As Prakash Raj and JDS Chief Kumaraswamy did not appear in KCR BRS meeting, there will be an interesting discussion in the political circles.