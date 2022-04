ఆ ఎమ్మెల్యేలను మార్చాల్సిందే - సీఎం కేసీఆర్ కు పీకే రిపోర్టు : టీఆర్ఎస్ కు కలిసొచ్చేది ఇలా..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ - రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ సుదీర్ఘ మంతనాలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. కాంగ్రెస్ లో చేరేందుకు ప్రశాంత్ కిషోర్ కు లైన్ క్లియర్ అయిందని భావిస్తున్న సమయంలో..ఇటు తెలంగాణలో పీకే రెండు రోజుల పాటుగా సీఎం కేసీఆర్ తో అనేక అంశాల పైన చర్చలు చేసారు. జాతీయ రాజకీయాలతో పాటుగా..తెలంగాణలో రాజకీయ పరిస్థితులు..అనుసరించాల్సిన వ్యూహాల పైన పలు ప్రతిపాదనలు వారిద్దరి మధ్య చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదే సమయంలో.. తాను కాంగ్రెస్‌లో చేరినా తన ఐప్యాక్‌ సంస్థ తెరాస కోసం యథాతథంగా పనిచేస్తుందని రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు తెలిపారు. ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదిక ఏర్పాటు చేస్తే కాంగ్రెస్‌ను కలుపుకొనివెళ్లే విషయంపై ఆలోచించాలని కోరారు.

English summary

Political strategist Prasanth Kishor submitted survey reports to CM KCR on party leaders and MLA's performance. Suggested to change some of the MLA' for next time as per reports.