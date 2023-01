ప్రాణాలు తీసిన ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్.. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు దుర్మరణం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కోటిలింగాల సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఇల్లందు మహబూబాబాద్ మధ్య కోటిలింగాల సమీపంలో కారును లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కారు నడుపుతున్న డ్రైవర్ తో పాటు మరో ముగ్గురు సంఘటన స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఇంకొక వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచాడు. ఇక అత్యంత విషాదం నింపిన ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

A fatal road accident took place near Kotilingala in Bhadradri Kothagudem district. Five people lost their lives when a lorry collided with a car on their way to a pre-wedding shoot near Kotilingala between Mahbubabad in Illandu..