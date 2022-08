బీజేపీకి ప్రతిష్టాత్మకంగా మునుగోడు ఉపఎన్నిక; స్పీడందుకున్న రాజకీయం; కోమటిరెడ్డికి కత్తిమీద సామే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడులో రాజకీయాలు ఊపందుకున్నాయి. ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో విజయం సాధించాలని కసరత్తులు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దూకుడు మీద ఉన్న బిజెపి ఉప ఎన్నికకు రెడీ అవుతోంది. మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని సైతం తమ ఖాతాలో వేసుకోవడానికి బీజేపీ పావులు కదుపుతోంది. ఇక ఈ ఉప ఎన్నిక కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది.

English summary

The Munugodu by-election became prestigious for the BJP. Speedy politics has reached Delhi. Komati Reddy is moving fast for inclusion. And this by-election turned into a battle for Komati Reddy.