Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పై ప్రియాంక గాంధీ ఫోకస్ పెట్టారు. పార్టీ నేతల మధ్య కొనసాగుతున్న అంతర్గత విబేధాల నేపధ్యంలో ఇక నుంచి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రియాంక గాంధీ అనుమతి పొందిన తర్వాతనే అమలు చేసేలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ని కలుపుకొని పనిచేయాలని ప్రియాంక గాంధీ పార్టీ నేతలకు సూచించారు.

English summary

Priyanka Gandhi focus on Telangana Congress with latest developments in party. Henceforth it is known that the Congress leaders said to do something only after her permission. There is a possibility to come to the munugode by election campaign