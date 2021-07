Telangana

గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానం యావత్ దేశం దృష్టిని ఆకర్షించింది. పసుపు బోర్డు ఏర్పాటులో విఫలమైన సిట్టింగ్ ఎంపీ, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తనయ కల్వకుంట్ల కవితపై ఆగ్రహించిన రైతులు వందల సంఖ్యలో పోటీకి దిగి, ఓట్లను భారీగా చీల్చడంతో టీఆర్ఎస్ ఓడిపోయింది. బోర్డు తెస్తానని బాండ్ పేపర్లు రాసిచ్చి గెలిసిన బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ సైతం ఇచ్చినమాటను నిలబెట్టుకోలేకపోవడం వేరే విషయం. ఇప్పుడు కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానంలోనూ నాటి నిజామాబాద్ సీన్ రిపీట్ అయ్యేలా..

in an interesting turn regarding huzurabad assembly by election, the protesting MGNREGA field assistant has decided to contest in huge number. 760 field assistant, who sacked by the telangana govt have decided to contest the Huzurabad by-election against ruling trs and cm kcr. years black turmeric farmers did the same thing to defeat cm kcr doughter kavitha in nizamabad loksabha seat.