Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్: కాకతీయుల గత చారిత్రక వైభవాన్ని భావితరాలకు చాటేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా కాకతీయ వైభవ సప్తాహం పేరుతో నిర్వహిస్తున్న కాకతీయ ఉత్సవాలకు కాకతీయుల 22వ వారసుడు కమల్ చంద్ర భాంజ్ దేవ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కాకతీయులు పరిపాలించిన ఓరుగల్లు గడ్డమీద కాలు పెట్టిన ఆయన, తమ పూర్వీకులు పరిపాలించిన ప్రాంతానికి వచ్చినందుకు పులకించిపోయారు.

ఇక కాకతీయుల వారసుడికి రాష్ట్ర మంత్రులు, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు గ్రాండ్ వెల్ కమ్ చెప్పగా, ఆయన కాకతీయ రాజులు ఆరాధించిన భద్రకాళీ అమ్మవారిని, వేయిస్తంభాల దేవాలయానికి వెళ్లి పూజాధికాలు నిర్వహించారు. వేద మంత్రాలతో ఆలయ పండితులు కాకతీయ వారసుడికి ఆశీర్వచనం పలికారు.

English summary

The 22nd heir of Kakatiya, Kamal chandra Bhanjdev, came as chief guest to the Kakatiya utsavalu2022. Kamal Chandra Bhanj Dev, said that he is proud to be the king of Kakatiya and it is an indescribable joy to come to Orugallu.