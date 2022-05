పబ్ కల్చర్ హానికరంగా మారకూడదు.!బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఓనర్లకు నగర సీపి సీవి ఆనంద్ దిశానిర్దేశం.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ఇటీవలికాలంలో మింక్ అండ్ పుడ్డింగ్ పబ్ ప్రాంగణంలో పోలీసులు చేపట్టిన తనిఖీలో కొకైన్ లభ్యత, పబ్బుల నుండి వెలువడే ధ్వనులు పరిమిత స్థాయి కంటే అధికంగా ఉండుట వలన పరిసర ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతున్నట్లు తరచు ఫిర్యాదులు అందడం, పబ్బులకు వచ్చే వారి వలన రహదారులపై పెరిగిన పార్కింగ్ రద్దీ, బార్లు మరియు పబ్బుల నుండి మద్యం తాగి బయటకు వచ్చిన వారు రహదారులపై వెళ్లే వారితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, బార్లు మరియు పబ్బులలో మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం జరుగుతున్నట్లుగా పోలీసులకు నివేదికల అందడం వంటి అంశాలపై హైదరాబాద్ సిపి సివీ ఆనంద్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

Hyderabad Police Commissioner C.V. Krishnan, who held a meeting with bar and restaurant, pub owners and drive-in restaurant owners in the conference hall of his office on Friday. Anand discussed many issues.