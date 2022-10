Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన లైగర్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా పడిన విషయం తెలిసిందే. లైగర్ చిత్ర ఆర్థిక లావాదేవీల వ్యవహారంలో ఆ చిత్ర ఎగ్జిబిటర్లు అయిన ఆడెపు శ్రీనివాస్ అలియాస్ వరంగల్ శీను, సినిమా ఫైనాన్షియర్ శోభన్ బాబు అలియాస్ శోభన్ తనను వేధిస్తున్నారని డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

English summary

Director Puri Jagannath has complained in Jubilee Hills PS that he and his family are in danger from Warangal Srinu and Shobhan and that asked to give protection to them