రాహుల్ గాంధీ పరుగు.. ఆయన వెనుక రేవంత్ రెడ్డి: వీడియో వైరల్.. పేలుతున్న సెటైర్లు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆదివారం నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ, ముఖ్య నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తన 'భారత్ జోడో యాత్ర'లో భాగంగా పరుగు తీసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట హల్చల్ చేస్తుంది. తన భారత్ జోడో యాత్రలో రాహుల్ గాంధీ పిల్లలతో కలిసి హఠాత్తుగా పరుగు తీయటంతో, ఆయన భద్రతా సిబ్బంది, ఆయన వెనుక రేవంత్ రెడ్డి కూడా పరుగులు తీశారు. ఇక ఈ వీడియో ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలకు, నెటిజన్ లకు ఆయుధంగా మారింది.

Incidentally One Reporter asked him about his strategy for upcoming Gujarat & HP elections just before this video😂😂 pic.twitter.com/OHDor33vY0

RaGa running from Amethi to Wayanad after seeing smritiirani ji 😂😂😂 Bhaag Bhaag 😂😂😂 Sherni aa gayi🔥🔥 pic.twitter.com/8BOef0Z1OL

English summary

Rahul Gandhi's run as part of Bharat Jodo Yatra has now gone viral on social media. Netizens are targeting Revanth Reddy running behind him. With this, satires on Rahul Gandhi are exploding.