రసాయనాలతో కృత్రిమపాలు: వరంగల్లోని పాలడెయిరీపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల దాడులలో షాకింగ్ విషయాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కల్తీ పాల దందా మూడు బాటిల్ లు, ఆరు క్యాన్ లుగా సాగుతోంది. ప్రమాదకర రసాయనాలతో పాలను తయారు చేస్తూ వినియోగదారుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు డైరీ నిర్వాహకులు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు దాడులు నిర్వహిస్తే తప్ప అసలు డైరీ ఫామ్ లలో ఏం జరుగుతుందో బయటకు వస్తున్న దాఖలాలు లేవు.

English summary

Shocking things have come out in the attacks of food safety officers on NSR milk dairy. Authorities detected the artificial milk being made with chemicals and sent milk samples to the lab.