మే 21న రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతి.!ఊరూరా సేవ కార్యక్రమాలు చేయాలని శ్రేణులకు టీపీసిసి పిలుపు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : మాజీ ప్రధాన మంత్రి స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ 30వ వర్ధంతిని వినూత్నంగా నిర్వహించుకునేందకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. కరోనా మహమ్మారి రెండోదశ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో బాదితులకు అంగడా ఉంటూనే రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవాలని ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు టీపిసిసి నాయకులు. ప్రతి గ్రామంలో రాజీవ్ వర్థంతి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూనే కోవిడ్ పేషెంట్లకు తగు సాయం అంధించాలని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రుల్లో కొరతగా ఉన్న ఆక్సీజన్, రెమ్డిసివిర్ ఇంజక్షన్లు, వెంటిలేర్లు, బెడ్లతో పాటు సాధారణ ప్రజానికానికి మాస్కుల వంటి సదుపాయాలను కలిగించాలని కాంగ్రెస్ వ్యూహరచన చేస్తోంది.

English summary

The Congress party is preparing to celebrate the 30th death anniversary of the late former Prime Minister Rajiv Gandhi in an innovative way. TPCC leaders are planning to hold a Rajiv Gandhi Varghanthi on the eve of the second phase of the Corona epidemic.