ఆ ఆసుపత్రిలో ఎలుకలు బాబోయ్ ఎలుకలు.. ఎంజీఎం ఘటనతోనూ పాఠాలు నేర్వని ఆరోగ్యశాఖ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో రోగి కాలివేళ్ళు, చేతులవేళ్ళు ఎలుకలు కొరికిన ఘటనలో బాధితుడు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే.పైప్లైన్ ద్వారా ఎలుకలు లోపలికి వచ్చి పేషంట్లను కొరుకుతున్న పరిస్థితులపై ప్రజల ఆందోళనల నేపధ్యంలో చర్యలు చేపడతామని చెప్పింది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ. ఒక్క ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలోనే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ఆస్పత్రుల్లో పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. వసతుల లేమి, ఎలుకల బెడదతో ఆస్పత్రులకు వచ్చిన రోగులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు.

English summary

The Kamareddy Hospital is plagued by rats, dogs, and a lack of facilities. Critics say that the health department is not learned lessons from the MGM incident.