మూడోవిడత ప్రజాసంగ్రామ యాత్రకు సర్వం సిద్ధం.. నేడు మహాశక్తి ఆలయంలో బండి సంజయ్ పూజలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర మూడవ విడత ఆగస్టు 2వ తేదీ నుండి ప్రారంభమవుతుంది. దీనికోసం బీజేపీ శ్రేణులు రెడీ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే బండి సంజయ్ రెండు విడతలు పాదయాత్ర నిర్వహించి ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకొని, బీజేపీని క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకెళ్లడంతో పాటు, కెసిఆర్ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై విరుచుకుపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ పార్టీగా బీజేపీని చూపించే ప్రయత్నం చేశారు.

English summary

All is ready for the third phase of Praja Sangrama Yatra led by BJP State President Bandi Sanjay. Puja will be performed at Mahashakti Temple today by Bandi Sanjay.