రేవంత్ రెడ్డి కన్నీటి వెనుక మతలబు ఇదేనా? టార్గెట్ వారేనా? మునుగోడు ఎన్నికలవేళ ఆసక్తికరచర్చ!!

టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తనపై కుట్ర జరుగుతుందని షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అంతేకాదు తనను పదవి నుంచి దించాలని సీఎం కేసీఆర్ తో కలిసి సొంత పార్టీ నేతలు కుట్ర పన్నుతున్నారని, తాను ఒంటరివాడిని అయ్యానని రేవంత్ రెడ్డి కన్నీటి పర్యంతం కావడం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాలలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అసలు రేవంత్ రెడ్డి కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం వెనక ఆంతర్యం ఏమిటి అన్న చర్చ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Revanth Reddy broke down in tears saying that there is a conspiracy to isolate him. This create a interesting discussion in political circles. revanth reddy is trying to gain sympathy for the munugode by-elections and also targeting komatireddy venkat reddy.