గోదావరికి రికార్డ్ స్థాయిలో వరద.. ఏపీ, తెలంగాణాల్లో ఉగ్రగోదావరితో పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజల ఆందోళన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి నదికి వరద పోటెత్తింది. గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా జూలై నెలలో గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. వందేళ్ళలో గోదావరి నదికి ఇంతగా వరద రావటం ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు అని అంచనా వేస్తున్నారు . రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో గోదావరి ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది.

English summary

Godavari is experiencing record floods. A second danger alert has already been issued at Kaleswaram, Ramannagudem and Bhadrachalam. In AP and Telangana, the people of the catchment area are afraid of raging Godavari.