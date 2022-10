పుష్ప సినిమాను మించి... ఫామ్ హౌస్ లలో సెప్టిక్ ట్యాంకులలో ఎర్రచందనం; నలుగురు అరెస్ట్

Telangana

ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే జరుగుతుంది అనుకుంటే పొరబాటే. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ జోరుగా సాగుతుందని ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఓ కేసు స్పష్టం చేసింది. పుష్ప సినిమాను మించి ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేస్తున్న ముఠా సాగిస్తున్న దందాను హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు వెలుగులోకి తెచ్చారు.

Task force officials have seized 75 lakh worth of red sandalwood logs illegally hidden in septic tanks in farm houses near kalvakurthi. Four people who were involved in the smuggling were arrested.