ఎమ్మెల్యేగా రేవంత్ మాటలు కోటలు దాటాయి తప్ప అభివృద్ధి గడప దాటలే.!మంత్రి హరీష్ రావు ఫైర్.!

Telangana

వికారాబాద్/హైదరాబాద్ : గురువారం వికారాబాద్, నారాయణ్ పెట్ జిల్లాల్లో మొత్తం 42.34 కోట్ల రూపాయలతో ఆరు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయడంతో పటు ఎనమిది అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి హరీష్ రావు. కొస్గి ఆసుపత్రిని రెండు నెలల్లో ప్రారంభిస్తామన్నారు మంత్రి హరీష్. ఈ సందర్బంగా గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ ప్రాంతాన్ని ఏమాత్రం అభివృద్ది చేయలేదని ఘాటుగా విమర్శించారు.

English summary

Minister Harish said the Kosgi hospital would be commissioned in two months. On this occasion, Revanth Reddy, a former MLA, criticized Kodangal for not developing the area at all.