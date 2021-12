తెలంగాణా రైతుల ఆత్మహత్యలపై సీఎం కేసీఆర్ కు రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ లేఖ .. డిమాండ్లు ఇవే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు బహిరంగ లేఖ రాశారు. గడచిన మూడు నాలుగు నెలలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల ఆత్మహత్యల మరణమృదంగం మోగుతోంది అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అధికారికంగానే నిత్యం 5 నుంచి 10 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి లేఖలో స్పష్టం చేశారు. ఒక వైపు వరి రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా ఉంటే, మరోవైపు మిర్చి రైతులు ఆత్మహత్యలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కేశవరావుకు కరోనా పాజిటివ్; ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన గులాబీ నేతల్లో గుబులు

English summary

TPCC chief Revanth Reddy wrote an open letter to CM KCR, demands compensation of 10 lakh rupees to the chilies farmers families who committed suicides. He said the death toll of farmers in the state was staggering