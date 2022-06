మోడీ, అమిత్ షా కేసీఆర్ చేతిలో; అత్యాచారాలలోనూ ఎంఐఎం, టీఆర్ఎస్ పొత్తులు: రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన ముగిసింది. గురువారం నాడు గాంధీభవన్లో రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో భేటీ అయ్యారు. అమెరికా పర్యటన ముగించుకొని వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటీవల చోటు చేసుకున్న ఆమ్నీషియా పబ్ మైనర్ బాలిక సామూహిక అత్యాచార ఘటనపై తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలపై, బాలికలపై అత్యాచారాలు పెరిగిపోతున్నాయని మండిపడిన రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా మరోమారు కేసీఆర్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Revanth Reddy criticized Modi and Amit Shah for being in the hands of KCR. Revanth Reddy said that the MIM-TRS alliance continues even in rapes.