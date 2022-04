విద్యుత్ కోతలతో రైతులకు గుండెకోత; కేసీఆర్ వల్లే విద్యుత్ వ్యవస్థ నాశనం: రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంతకాలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పరిమితమైన కరెంటు కోతలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ మొదలయ్యాయి. డిమాండ్ కు సరిపడా విద్యుత్ సరఫరా లేకపోవడంతో త్రీఫేస్ విద్యుత్ సరఫరా వేళల్లో కోతలు విధిస్తున్నారు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగిన నేపథ్యంలో సరిపడా కరెంటు నిల్వలు లేకపోవడం, విద్యుత్ కొనుగోలు సమస్య ఉండటంతో ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి త్రీఫేస్ విద్యుత్ సరఫరాలో కోతలు విధిస్తున్నట్లు, ఏ రోజుకారోజు విద్యుత్ కోతల వేళలు, కరెంటు ఉండే సమయాలను ప్రకటించనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

English summary

Revanth Reddy said that with the power cuts, farmers will be left with severe pain. Revanth Reddy criticized that the power system was destroyed due to KCR.