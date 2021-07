నిర్మల్ నుండే కాంగ్రెస్ ప్రభంజన యాత్ర షురూ .. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలపైన రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సామాన్యులకు భారంగా మారిన, పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ నాయకత్వం ఇచ్చిన పిలుపుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలతో హోరెత్తించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలకు నిరసనగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు కొనసాగాయి.

English summary

TPCC chief Revanth Reddy today took part in an agitation program in Nirmal district. Congress activists, who had gathered in large numbers, moved aggressively with the arrival of Revanth Reddy. They staged a huge rally with bicycles, bullock carts and rickshaws to protest against the hike in diesel, petrol and gas prices. District Congress ranks along with PCC chief Rewanth Reddy took part in the protest. Revanth Reddy said that the Congress Prabhanjana Yatra was started from Nirmal.