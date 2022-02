కేసీఆర్ పై దేశద్రోహం కేసు పెట్టండి; గజ్వేల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ భారత రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరిచారని ఆరోపిస్తూ సీఎం కేసీఆర్ పై సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటూ సీఎం కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వ్యవస్థలను నాశనం చేసేలా ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సిఐ వరప్రసాద్ కు ఫిర్యాదుతోపాటు రాజ్యాంగం ప్రతిని కూడా అందజేశారు.

ఎంత అహంకారం.. రాజ్యాంగం జోలికొస్తే తీవ్ర పరిణామాలు: కేసీఆర్ కు ఎమ్మెల్యే సీతక్క వార్నింగ్!!

English summary

Revanth Reddy had lodged a complaint at the Gajwel police station seeking to file a treason case against KCR for insulting the Indian Constitution. He said that if the case is not registered and no action is taken, legal action will be taken