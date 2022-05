చూసుకుని మురవాలి.. చెప్పుకుని ఏడ్వాలి; రాహుల్ గాంధీకి కవిత ప్రశ్నలకు రేవంత్ రెడ్డి కౌంటర్‌

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత రాహుల్ గాంధీ పర్యటనను టార్గెట్ చేసి ట్విట్టర్ వేదికగా ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను చూసి నేర్చుకోడానికి వస్తున్న రాహుల్ గాంధీ కి స్వాగతం అంటూ కవిత వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. అంతేగాక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశాలపై పార్లమెంట్లో ఎన్నిసార్లు రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించారో చెప్పాలంటూ కవిత రాహుల్ గాంధీకి ప్రశ్నాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

In the wake of Rahul Gandhi's visit, Rahul was confronted with MLC Kavitha's questions. Revanth Reddy countered Kavitha questions and demanded that she answer his questions first.