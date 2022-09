దేశదిమ్మరి కేసీఆర్ కోసం విమానం; ఎవని పాలయ్యిందిరో తెలంగాణా: రేవంత్ రెడ్డి సెటైర్లు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని ఇప్పటికే తెలిసిందే. పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ దేశ పర్యటనల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ ను కొనుగోలు చేయనున్నారు. దీని కోసం 80 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం కోసం పార్టీ సిద్ధమైందని సమాచారం. 12 సీట్లతో కూడిన ఈ విమానం కొనుగోలు కోసం దసరా పర్వదినాన పార్టీ ప్రకటన తరువాత ఆర్డర్ ఇవ్వాలని పార్టీ నిర్ణయించినట్టు గా తెలుస్తుంది.

English summary

Revanth Reddy satires that trs are buying a chartered flight for KCR to go around nation who had no concern about the state people.