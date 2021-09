కేటీఆర్ నా వెంట్రుకతో సమానం-అలా అయితేనే అన్నీ బయటపడుతాయి-నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు:'డ్రగ్స్' ఇష్యూపై రేవంత్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

డ్రగ్స్ వినియోగంపై వైట్ ఛాలెంజ్ విసిరితే మంత్రి కేటీఆర్ ఎందుకంతలా ఉలిక్కిపడుతున్నారని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. గన్‌పార్క్ వద్దకు తనకన్నా అరగంట ముందే వచ్చి సవాల్ స్వీకరిస్తాడనుకుంటే... ఉదయం నుంచి తనపై తిట్ల దండకం అందుకున్నాడని మండిపడ్డారు. రాహుల్ గాంధీ కూడా తనతో వస్తే ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌లో కలిసి టెస్టులు చేయించుకుంటామన్న కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలపై సెటైర్లు వేశారు. రాహుల్ కూడా అందుకు సిద్ధపడితే... అప్పుడు ఇవాంకా ట్రంప్ రావాలంటేడేమోనని ఎద్దేవా చేశారు.కేటీఆర్‌ను తాను సూటిగా ఒకటే అడుగుతున్నానని... వైట్ ఛాలెంజ్‌తో రాష్ట్ర యువతకు ఆదర్శంగా ఉందామని మరోసారి పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం(సెప్టెంబర్ 20) గన్‌పార్క్ వద్ద రేవంత్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

TPCC chief Revanth Reddy questioned why Minister KTR was not came to gun park to accept white challenge over drugs issue. He said that he was directly asking KTR to be the same ... He once again called for being a role model for the youth of the state with the White Challenge.