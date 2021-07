టీపీసీసీ చీఫ్ గా ప్రమాణం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి .. భారీ ర్యాలీ, గాంధీ భవన్ లో పగ్గాలు చేపట్టిన ఫైర్ బ్రాండ్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఫైర్ బ్రాండ్ రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకరం చేశారు. వేద పండితుల ఆశీర్వచనం మధ్య మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ రథసారధిగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నుండి బాధ్యతలను స్వీకరించారు. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ మణికం ఠాగూర్, ఏఐసిసి ఇంచార్జి కార్యదర్శులు బోసు రాజు, శ్రీనివాస కృష్ణన్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

Firebrand Revanth Reddy has been sworn in as the President of the Telangana Pradesh Congress Committee. With the blessings of Vedic priests, Malkajgiri MP Revanth Reddy took over from Uttam Kumar Reddy as TPCC chief. Manikam Tagore, Telangana Congress state affairs in-charge, AICC in-charge secretaries Bosu Raju and Srinivasa Krishnan were also present on the occasion.