హైదరాబాద్ : కరోనా విజృంభిస్తున్న తరుణంలో అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్న ప్రజానికానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అబయ హస్తం అందిస్తోంది. రాష్టం నలుమూలల నుండి కాంగ్రెస్ నేతలు కరోనా బాదితులుకు సహాయ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఏఐసీసీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి, భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట రెడ్డి, సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి, వి. హనుమంతరావు, యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు శివసేనా రెడ్డి, జాతీయ కార్యదర్శి దాసోజు శ్రవణ్ తో పాటు ఎనఎస్ యూఐ నేతలు కరోనా పేషెంట్లకు ఏదో ఒక రూపంలో సేవలు అందిస్తున్నారు.

English summary

The Congress party is extending a helping hand to the people who are facing many difficulties at a time when Corona is booming. Congress leaders from all over the state are carrying out relief programs for corona victims.