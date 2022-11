రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత: మాటల యుద్ధం; ఎవ్వరూ తగ్గేదేలే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నవంబర్ 29 దీక్షా దివస్ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాడివేడి రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన త్యాగాల వల్లే తెలంగాణ రాష్ట్రం కల సాకారం అయిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ పదే పదే చెబుతూ ఉంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రం సాకారం అయింది కేసీఆర్ వల్లే అంటూ టిఆర్ఎస్ పార్టీ దీక్షా దివస్ ను గుర్తు చేసుకుంది. ఇక ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ కవిత మధ్య ట్విట్టర్ వేదికగా వార్ కొనసాగింది.

English summary

The war of words between Revanth Reddy and MLC Kavitha continues. Kavitha's tweet on Deeksha Divas was targeted by the Congress party and Kavita countered Congress. With this, Revanth Reddy criticized Kavitha, and she made a reverse attack on Revanth.