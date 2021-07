రేవంత్ టీం నేడే బాధ్యతల స్వీకరణ: కాంగ్రెస్ లో కోలాహాలం ..ప్రముఖల రాక : ఫైర్ బ్రాండ్ షెడ్యూల్ ఇలా..!!

Telangana

oi-Lekhaka

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి మరి కొద్ది గంటల్లో బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఆయనతో పాటుగా టీపీసీసీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్లు, సీనియర్‌ ఉపాధ్యక్షులు, కమిటీల చైర్మన్లు కూడా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ప్రస్తుత పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి నుంచి రేవంత్‌ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఇప్పటి వరకు ఒక విధంగా స్తబ్దుగా ఉన్న తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో రేవంత్ కు టీపీసీసీ చీఫ్ గా ప్రకటన తరువాత కొత్త జోష్ కనిపిస్తోంది. రేవంత్ సైతం కాంగ్రెస్ లో ఉన్న సీనియర్లను మచ్చిక చేసుకొనే పని ప్రారంభించారు.

English summary

Revanth Reddy takes charge as the new TPCC chief today. Gandhi Bhavan is well decorated for the event as the AICC leaders will be attending the programme.