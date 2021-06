Revanth vs Sharmila: రెడ్డి వర్గం ఎవరివైపు : ఇద్దరి లక్ష్యం-మార్గం అదే..గెలిచేదెవరు..!!

Telangana

oi-Lekhaka

ఒక్క నియామకం అనేక సమీకరణాలు తెర తీస్తోంది. టీపీసీసీ చీఫ్ గా రేవంత్ రెడ్డి నియమాకం తో రాజకీయంగా ఈక్వేషన్లు మారుతున్నాయి. ఒక్క రోజు తేడాతో ఇద్దరు నేతల కీలక ఎంట్రీ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అవుతున్నాయి. జూలై 7న రేవంత్ టీపీసీసీ చీఫ్ గా బాధ్యతల చేపట్టనున్నారు. జూలై 8న షర్మిల తెలంగాణలో తన రాజకీయ పార్టీని అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు ఇద్దరి టార్గెట్ సీఎం కేసీఆర్. ఇద్దరూ ఇప్పుడూ అందు కోసం ఒకే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. సామాజిక వర్గాల మద్దతు కీలకం అవుతోంది. మరి..వైఎస్సార్ ను ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఓన్ చేసుకుంటారు.

English summary

After Revanth appointed as TPCC Chief comparision and social equations between Sharmila and Revanth are creatiing interest in political circles. Both leaders preparing for padayatra in telangana.