రోడ్ రోలర్ ఎఫెక్ట్: మునుగోడు రిటర్నింగ్ అధికారిపై వేటు; సాయంత్రంలోగా కొత్త ఆర్వో నియామకం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పొలిటికల్ హీట్ ను మరింత పెంచుతోంది. మునుగోడు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి గుర్తు మార్చడం పై సీరియస్ అయిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మునుగోడు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి పై వేటు వేసింది.

The Election Commission has now dismissed the Returning Officer for Munugode election coz he didn’t allot the “road roller” symbol which resembles TRS car. EC is also a puppet in this country.

English summary

The Central Election Commission has sacked the Returning Officer due to the incident of changing the road roller symbol in munugode by poll. The appointment orders of the new RO will be issued in the evening.