గర్జిస్తున్న గులాబీ.!ఎరుపెక్కుతున్న కమలం.!నడ్డా రాకతో మరింత ఉత్కంఠ.!

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాజకీయం ఒక్కపారిగా వేడెక్కింది. బీజేపి రాష్ట్ర అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ అరెస్టుకు నిరసనగా చేపట్టిన మౌన ర్యాలీకి బీజేపి జాతీయ అద్యక్షుడు జేపి నడ్డా హైదరాబాద్ కు చేరుకోవడం, ర్యాలీకి అనుమతి లేదంటూ నడ్డాను అదుపులోకి తీసుకోవడం వంటి పరిణామాలతో రాజకీయంగా ఉత్కంఠ పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. తెలంగాణలో బీజేపి వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ అనే విధంగా రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయి. శాంతియుతంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే తప్పేంముంది అని బీజేపి ప్రశ్నిస్తుండగా, కోవిడ్ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తున్నారని పోలీసులు వాదిస్తున్నారు. ఇక్కడే ఈ రెండు పార్టీలు కయ్యానికి కాలు దువ్వుకుంటున్నాయి.

English summary

BJP national president JP Nadda's arrival in Hyderabad for a silent rally to protest the arrest of Bandi Sanjay Kumar has sparked political unrest with the consequences of Nadda being detained for not allowing the rally.