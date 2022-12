Rythu bandhu: సిరిసిల్ల జిల్లాకు మాత్రమే రైతు బంధు..!

Telangana

రాజన్న సిరిసిల్ల రైతులకు రైతు బంధు డబ్బులు విడుదలయ్యాయి. ఈ నెల 28 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతుబంధు పంపిణీ చేస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించిన సర్కారు.. అంతకంటే ముందే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా రైతులకు రైతు బంధు నిధులు విడుదల చేసింది. దీంతో అన్నదాతలకు గురువారమే డబ్బులు వచ్చాయి.

English summary

Rythu Bandhu money was released to the farmers of Rajanna Sirisilla. It has already been announced that Rythu Bandhu will be distributed across the state from 28th of this month.