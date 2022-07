తగ్గేదేలే.. సబితా ఇంద్రారెడ్డి వర్సెస్ తీగల కృష్ణారెడ్డి; కబ్జాల ఆరోపణలతో మహేశ్వరంలో గులాబీల వర్గపోరు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రంగారెడ్డి: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అనేక జిల్లాలలో ఉన్న వర్గ పోరు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తుంది. తాజాగా మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో గులాబీ నేతల మధ్య రచ్చ ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకునే దాకా వెళ్లింది. మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి భూకబ్జాలు ప్రోత్సహిస్తున్నారని టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేత తీగల కృష్ణా రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేస్తే , మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఆయననెవరో మిస్ గైడ్ చేస్తున్నారంటూ, ఒకవేళ అలాంటి భూకబ్జాలు జరిగితే సీఎం కేసీఆర్ చూసుకుంటారు అంటూ స్పందించారు. ఇరువురు నేతల మధ్య బాహాటంగా జరుగుతున్న రగడ పార్టీలో చర్చకు కారణంగా మారింది.

English summary

TRS internal war came to light in Maheswaram with teegala krishna reddy allegations on sabita indrareddy. Sabitha Indra Reddy replied to the land grabbing allegations made by Thigala against her.