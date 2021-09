Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మెగా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ఘటనపై సీనియర్ నటుడు నరేష్ స్పందించిన తీరు వివాదాస్పదమవుతోంది. తన కొడుకు నవీన్,సాయి ధరమ్ తేజ్‌లు మంచి స్నేహితులని... బైక్ రైడింగ్ విషయంలో ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్ ఇద్దామనుకున్నానని నరేష్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు ఈ ఇద్దరికీ బైక్ రేసింగ్ అలవాటు ఉందేమో అన్న సందేహాలు రేకెత్తించాయి. దీంతో మంచికి పోతే చెడు ఎదురైందన్నట్లుగా నరేష్ వ్యాఖ్యలపై దుమారం చెలరేగుతోంది. ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ నరేష్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఇంతలోనే నరేష్ మరోసారి వివరణ ఇచ్చి వివాదానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు.

It’s True .please don’t do politics In this time it’s not correct it’s my humble request🙏 pic.twitter.com/ckFXWwKEE7

English summary

The reaction of senior actor Naresh over the accident of mega hero Sai Dharam Tej in become controversial.Producer,actor Bandla Ganesh expressed his anger on Naresh through a twitter video.However,Naresh once again given clarity over his comments on the incident.