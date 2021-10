సమంత- నాగ చైతన్య విడాకులు : నాలుగేళ్ల వివాహ బంధానికి ముగింపు : అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

కొద్ది కాలంగా ప్రచారం జరుగుతన్నదే నిజమైంది. టాలీవుడ్ లో ఒక యంగ్ కపుల విడిపోయింది. నాగ చైతన్య-సమంత విడాకులు తీసుకున్నారు. తమ వైవాహిక బంధం ముగిసిందని..ఇక, తామిద్దరం స్నేహితులుగా నే ఉంటామంటూ నాగ చైతన్య సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. 2017 అక్టోబర్ 7 న వీరిద్దరి వివాహం జరిగింది. కొంత కాలంగా ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ బేధాలు వచ్చాయి. సమంత సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో అక్కినేని అనే పేరు తీసేసిన సమయం నుంచి ఏదో జరుగుతోందనే ప్రచారం సాగింది.

English summary

After so many speculations over their divorce, star couple Samantha and Naga Chaitanya have parted their ways. this was announced via twitter by Naga Chaitanya.