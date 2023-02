ఆధ్యాత్మిక వేడుక సమతా కుంభ్ 2023 నేటి నుండే.. షెడ్యూల్ ఇదే.. నేటి విశేషాలేంటంటే!!

సమతా మూర్తి కేంద్రంలో ఆధ్యాత్మిక వేడుక సమతా కుంభ్ 2023 నేటినుండే జరుగుతుంది. ఈ నెల 14 వరకు జరగనున్న ఈ వేడుకల షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది. ఇక నేడు అంకురార్పణ తో విశేష పూజలు నిర్వహించనున్నారు.

గతేడాది సమానత్వ విగ్రహంగా పిలువబడే రామానుజాచార్య 216 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆవిష్కరించి జాతికి అంకితం చేసిన విషయం తెలిసిందే. హైదరాబాద్ శంషాబాద్ సమీపంలోని ముచ్చింతల్ లో సమతా మూర్తి స్ఫూర్తి కేంద్రం ప్రాంగణంలో నేటి నుండి 14వ తేదీ వరకు సమతా కుంభ్ 2023 బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించడానికి ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈరోజు ఉదయం పదిన్నర గంటలకు త్రిదండి రామానుజ చిన జీయర్ స్వామి పర్యవేక్షణలో సువర్ణమూర్తి భగవద్ రామానుజ స్వామికి ఉత్సవ ఆరంభ స్నపనంతో వేడుకలను మొదలుపెట్టనున్నారు.

English summary

The spiritual ceremony Samatha Kumbh 2023 will be held from today itself at Samatha Murthy Kendra. The schedule of these celebrations which will be held till 14th of this month is as follows. Today special pujas will be performed with ankurarpana.