సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లో విధ్వంసం ఓ కుట్ర: వారికి జీవితఖైదు పడే ఛాన్స్; ప్రభుత్వోద్యోగాలు రానట్టే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అగ్నిపథ్ పథకంపై చెలరేగిన ఆందోళనలలో భాగంగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో విధ్వంసం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో జరిగిన విధ్వంసం నేపథ్యంలో విధ్వంసానికి పాల్పడిన 46 మందిని అన్ని ఆధారాలతో అరెస్ట్ చేసినట్టు రైల్వే ఎస్పీ అనురాధ వెల్లడించారు. అంతేకాదు రైల్వేస్టేషన్లో విధ్వంసం సృష్టించిన ఆందోళనకారులకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని రైల్వే ఎస్పీ అనురాధ తెలిపారు. రైల్వే కేసులలో శిక్ష పడ్డ వారికి భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రావని స్పష్టం చేశారు.

Police is hopelessly outnumbered by the Agneepath vandals. Firefighters are trying to save what is left of the coaches. The bizarre sloganeering amidst such destruction continues 'Bharat Mata ki Jai' they are saying after having burnt down public property. #Secunderabad pic.twitter.com/qefNaKq78Q

English summary

Railway SP Anuradha said the destruction at the Secunderabad railway station was a conspiracy. She said the protesters who committed the vandalism had a chance of getting life imprisonment. It was made clear that those convicted would not get government jobs.