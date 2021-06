జోష్ లో సీతక్క ... టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డిని కలిసేందుకు 100 భారీ కార్ల భారీ కాన్వాయ్!!

Telangana

తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డిని నియమించడం పట్ల ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. తన సోదరుడు రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం సముచిత స్థానమిచ్చి గౌరవించిందని, రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు దూసుకుపోతుందని, అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాటం చేయడం సులభమవుతుందని పేర్కొన్న సీతక్క ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డిని కలవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో వంద కార్ల భారీ కాన్వాయ్ తో వరంగల్ జిల్లా నుండి హైదరాబాద్ కు చేరుకున్నారు.

రేవంత్ రెడ్డికి టీపీసీసీ చీఫ్ రావటానికి కారణం ఇదే .. ఆ కోరిక తీర్చిన దేవతల వద్దకు సీతక్క !!

English summary

Mulugu MLA Seethakka with a huge convoy of one hundred cars with Congress party leaders, activists and fans, signaling that the Congress party was going to show aggression under the leadership of Revanth ahead in Telangana state. Seethakka, who has repeatedly wanted Malkajgiri MP Revanth Reddy to get the chance to be the TPCC chief, is celebrating for giving him a chance. A huge rally was held in Mulugu.