నర్సుల సేవలకు సలామ్.!ప్రాణాలను పణంగా పెడుతున్న కర్యవ్యానికి జోహార్లంటున్న ఎమ్మెల్సీ కవిత, షర్మిళ.!

హైదరాబాద్ : అంతర్జాతీయ 'నర్స్' దినోత్సవం సందర్బంగా దేశంలో ముఖ్యంగా రాష్ఠ్రంలో సేవలందిస్తున్న నర్సులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత, వైయస్సార్ సీపి నాయకురాలు వైయస్ షర్మిల. అనుక్షణం రోగులకు సాంత్వన చేకూరుస్తూ వారి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించే నర్సుల సేవలకు వెలకట్టలేమని, ప్రస్తుత కరోనా సంక్షోభంలో ఒకవైపు కుటుంబ బాధ్యతలు నెరవేరుస్తూనే, కరోనా రోగుల రికవరీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నర్సులందరికీ శిరస్సు వంచి సమస్కరిస్తున్నట్టు కవిత తెలిపారు.

English summary

On the occasion of International 'Nurse's Day', mlc Kalvakuntla Kavitha and YSR CP leader Ys Sharmila congratulated the nurses serving in the country, especially in the state.