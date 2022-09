మునుగోడులో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిపై సంచలన ఆరోపణ: రాజగోపాల్ రెడ్డికి మద్దతుగా; కాంగ్రెస్ ఆరా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించటం అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారగా, ఉప ఎన్నికలపై ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్నాయి. ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని, తిరిగి తన ఎమ్మెల్యే స్థానాన్ని దక్కించుకోవాలని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇప్పటికే క్షేత్ర స్థాయిలోకి వెళ్లి పర్యటిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇక మన మునుగోడు మన కాంగ్రెస్ పేరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఎన్నికల క్షేత్రంలో ప్రచార పర్వానికి శ్రీకారం చుట్టింది. జిల్లా మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో, మునుగోడులో టిఆర్ఎస్ పార్టీ చాపకింద నీరులా పనిచేసుకుపోతోంది.

English summary

The Congress ranks are making sensational allegations that KomatiReddy Venkat Reddy wants to support his brother Rajagopal Reddy in Munugodu and asking them in with phone calls. With this, the Congress leadership focused on this matter